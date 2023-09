Marc Fesneau annonce 5 M€ annuels supplémentaires pour promouvoir le bio

Dans les allées du salon Tech & Bio organisé par les Chambres d'agriculture dans la Drôme, Marc Fesneau a annoncé un renforcement du soutien à la filière biologique en 2024 pour soutenir la demande avec un budget total de communication de 8 M€.

Outre les 3 M€ que le ministre avait déjà annoncé en mai dernier, l’enveloppe sera alourdie de 5 M€ supplémentaires en 2024, « obtenus dans le cadre de la planification écologique », précise-t-on au ministère. « Ces crédits seront reconduits en 2025 et 2026 ».

Juste avant cette annonce, Loïc Guines producteur laitier en Ille-et-Vilaine et président de l'Agence bio, s’indignait : « On n'a pas le droit de laisser tomber le bio comme on le fait actuellement ».

L'Agence bio disposait en 2023 d'un budget annuel de communication, hors coups de pouces exceptionnels, d'un demi-million d'euros.

Le ministre a aussi annoncé une augmentation annuelle de 5 M€ du budget du Fonds Avenir Bio, destiné à aider les producteurs à investir et valoriser leurs productions. « Le fonds sera ainsi porté à 18 millions d'euros au total. »

Selon un baromètre réalisé par l'Agence bio auprès de 11.625 producteurs bio, vendre au juste prix leur production (55%) et renforcer l'information du grand public sur l'agriculture biologique (51%) apparaissent comme leurs priorités, devant le renforcement des aides (46%) et la baisse des charges (40%).

« On a fait la preuve, avec la campagne « Bio Réflexe », qu'on a (...) les messages clés qui mettent tout le monde d'accord » avec un « impact commercial positif », relève Laure Verdeau, directrice de l'Agence bio.

Comme l'Ademe a accompagné la transition énergétique en répétant aux Français qu'il faut éteindre la lumière et trier les déchets, il s'agit d'expliquer la transition alimentaire, apprendre à moins gaspiller, acheter de saison ou préparer des lentilles, explique la responsable. Et non plus seulement communiquer sur le bio en stigmatisant le conventionnel.