L'Apad obtient la labellisation bas carbone.

Suite au lancement de son label Au cœur des sols, l’Apad a mis en place fin 2021 le projet collectif "Du carbone au cœur des sols », pour lequel elle vient d’obtenir la labellisation.

Plus de 38 000 ha engagés en France

« C’est le plus important projet label bas carbone méthode grandes cultures mis en œuvre par des agriculteurs, rassemblant 215 fermes et plus de 38 000 ha en France », détaille l’association.

Son objectif : « créer une opportunité de concilier neutralité carbone et accélération de la transition agricole par et pour les producteurs labellisés du réseau ». « L’agriculture de conservation des sols propose bien plus que le stockage du carbone ; elle permet de nombreux bénéfices environnentaux, sociaux et économiques comme la restauration de la biodiversité, la lutte contre l’érosion et le changement climatique… », met en avant l’Apad, qui travaille à sa promotion depuis 20 ans.

Par la vente de plus de 250 000 crédits carbone premium sur le marché de la compensation volontaire, l’association entend ainsi « proposer aux entreprises et collectivités de devenir acteurs de la transition agricole et environnementale de leur territoire, aux côtés des agriculteurs qui stockent du carbone dans leurs sols, produisent en quantité et protègent la biodiversité et les ressources ».