Avril affiche un résultat net en hausse de 45 % en 2022

Jean-Phillippe Puig, directeur général du groupe Avril, a annoncé un bénéfice net de 218 millions sur l’exercice 2022, avec un chiffre d’affaires en hausse de 32 % à 9 milliards, lors du point presse du 19 avril. Il était accompagné d’Arnaud Rousseau, céréalier fraîchement élu à la tête de la FNSEA, et président du conseil d’administration du numéro un français des oléo-protéagineux, pour dévoiler la "performance record" des résultats 2022. En dépit d’une forte augmentation des prix de l’énergie, et de la baisse des volumes des ventes en raison de l’inflation, « la progression vient du prix », a indiqué le directeur financier, Aymeric Mongeaud.

A cela s’ajoute l’orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée, tels que le biocarburant au colza, Oléo 100, et le développement de la société Oléon, leader de l’oléochimie en Europe.

L’excédent brut d’exploitation (EBIDTA) enregistre en conséquence une hausse notable de 64 %, à 583 millions d’euros. Selon le dirigeant, ces résultats valident la gouvernance du groupe qui a permis « la sécurisation des approvisionnements, face au risque de tension sur les matières premières, telles que le colza et le tournesol ».

L’EBITDA est en hausse de 64%, et le résultat net part du Groupe en progression de 45%. Toutes les activités industrielles ont contribué à la bonne performance du Groupe. pic.twitter.com/AHI94nqkUr — Avril (@Avril) April 19, 2023

Avril opère un virage stratégique en se séparant de certaines activités de transformation animale des sociétés Porcgros et Matines (œufs) et poursuit sa stratégie de croissance dans le domaine des protéines végétales.

Cette dynamique s’illustre par une vague d’acquisitions en 2022. On compte notamment le rachat de la société autrichienne Vegini, et de Soufflet Alimentaire, dans le domaine de la transformation et du conditionnement du riz, désormais connu sous le nom de la marque Vivien Paille. Enfin, dans le secteur de la grande consommation, Lesieur, filiale d’Avril, est entrée au capital de la start-up Eccelenza Italia, spécialisée dans les sauces (Italians do it better).

Cette "performance record" est associée à un ratio d'endettement en baisse, à 249 millions d'euros en 2022, contre 440 millions en 2021 et conforte la politique de réinvestissement de la société de financement du groupe, Sofiprotéol.