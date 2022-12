Le solde des aides du 1er pilier et de l’ICHN versé depuis le 8 décembre

Le versement du solde des aides du premier pilier de la Pac et de l’ICHN est sur les comptes des agriculteurs depuis le 8 décembre, informe le ministère de l’agriculture. Il s’agit du paiement des aides découplées paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les aides ovines et caprines, les aides POSEI en Outremer et l'ICHN.

A lire aussi > Aides Pac : les avances des aides du 1er pilier et de l’ICHN versées dès le 17 octobre

Avec ce versement du 8 décembre (2,1 milliards d’euros), le total versé aux exploitants agricoles dans le cadre de la Pac atteint 7,22 milliards d’euros et concerne près de 292 000 agriculteurs qui reçoivent le solde de leurs paiements de base et redistributif (plus de 99 % des bénéficiaires), près de de 288 000 agriculteurs qui perçoivent le solde du paiement vert (97,4 % des bénéficiaires), 25 260 jeunes agriculteurs qui bénéficient de 41,2 millions d’euros au titre du solde du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, 89 600 agriculteurs qui bénéficient du paiement du solde de l’ICHN pour un montant de plus de 189,4 millions d’euros, indique le ministère, saluant « la mobilisation des services du ministère chargé de l'agriculture, en particulier dans les DDT(M), de l'Agence de services et de paiement et des agriculteurs » qui permettent à la France d'être « en tête des pays de l’Union européenne en termes de calendrier de versements ».

Un deuxième versement interviendra le 22 décembre. Les prochains versements, en particulier le solde des aides bovines et les aides couplées végétales, s’étaleront sur le 1er trimestre 2023, selon le calendrier habituel.