Après le maïs, Elicit Plant s’intéresse au tournesol et aux céréales à paille

À l’occasion de sa Journée internationale sur la prévention des risques climatiques, Elicit Plant a annoncé le déploiement de sa solution dédiée au maïs, le Best-a, partout en Europe et au Brésil. À base de phytostérols végétaux, il agit, en préventif, « pour adapter la physiologie de la plante au stress hydrique ». 300 000 ha sont concernés en 2023 et l’entreprise vise 1 million d’ha en 2025. Avec l’application du Best-a à 1 l/ha, elle met en avant un gain de rendement de 10 % en moyenne, et jusque 20 % selon le contexte pédo-climatique. À noter : l’application de ce biostimulant peut désormais être avancée dès le stade 6 feuilles du maïs. Vendu prêt à utiliser, il peut être utilisé avec herbicide, fongicide ou insecticide.

Elicit Plant a également annoncé le lancement d’une nouvelle solution dédiée au tournesol, nommé EliSun-a. « C’est l’aboutissement de six années de recherche : le produit utilise la même technologie des phytostérols végétauxque le Best-A, mais la manière d’interagir est différente. Toutes les cultures ne fonctionnent pas exactement de la même façon », explique Aymeric Molin, directeur général et cofondateur d’Elicit Plant, et également agriculteur. En effet, « on dénombre plus de 200 phytostérols différents dans la nature, chacun est stress-spécifique et espèce-spécifique », ajoute Jean-François Déchant, président de l’agritech française.

C’est leur plateforme technologique baptisée EliTerra qui a permis d’identifier cette solution. Elle sera disponible en commande auprès du réseau de distributeurs et partenaires dans toute l’Europe dès décembre 2023. Comme pour le maïs, le produit est prêt à utiliser et recommandé à une dose de 1 l/ha. Il peut être appliqué en même temps qu’un fongicide.

« En 2025, nous serons également en capacité de proposer de nouveaux produits dédiés aux céréales à paille. Des demandes d’AMM (autorisation de mise sur le marché) sont en cours », indique Jean-François Déchant. Et un pré-lancement d’EliGrain-a est prévu pour l’orge de printemps en 2024.

L’entreprise travaille également sur des usages des phytostérols sur soja et vigne… « Nous poursuivons nos recherches sur toutes les plantes, mais aussi tous les types de stress et dans un dans un maximum de pays de monde. Ce qui nous guide : la rentabilité pour les agriculteurs », souligne Aymeric Molin.

Retrouvez plus de détails dans l’interview vidéo d’Aymeric Molin ci-dessous :