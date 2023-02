La liste des variétés recommandées par les semouliers et pastiers pour 2023

« À la suite des résultats des essais menés en 2022 par les industriels dans le cadre de leur observatoire de la qualité des variétés de blé dur, la liste VRSP 2023 comporte 9 variétés et permettent l’entrée dans la liste de la variété RGT Belalur », indiquent le Sifpaf et le CFSI dans un communiqué commun.

> Retrouvez la liste des variétés de blé dur recommandées par les semouliers et pastiers sous format PDF

Ils rappellent : « les fabricants de pâtes alimentaires, de couscous et de semoule, conscients du besoin pour la filière de nouvelles variétés encore mieux adaptées aux attentes qualité et aux aléas climatiques, ont créé en 2010 cet observatoire pour évaluer les aptitudes agronomiques impactant les caractéristiques physiques et les qualités technologiques des principales variétés cultivées et celles potentiellement en devenir ».

Chaque année, le protocole d'étude est le suivant :

« Validation des variétés à tester par un comité d’experts industriels » ;

« Mise en place d’essais des variétés à évaluer encadrées par des témoins reconnus dans les principales régions productrices de blé dur afin d’obtenir des échantillons représentatifs » ;

« Protocoles stricts de conduite culturale en conduite raisonnée » ;

« Analyses technologiques faites dans les laboratoires des industriels » ;

« Rédaction d’une liste descriptive, complète, réactualisée et dynamique ».

Concernant la récolte passée, « la qualité s'inscrit dans la moyenne, avec bien sûr quelques disparités liées aux diverses conditions climatiques des quatre zones de production (sécheresse plus ou moins marquée, orages en fin de cycle en zone Centre et Centre-Ouest). La mise en œuvre des blés durs français dans les semouleries s'est faite grâce au travail d'allotements réalisé avec les organismes stockeurs (coopératives et négociants). Il est à noter pour cette campagne une expression variétale du jaune très élevée traduisant le travail de la sélection française sur ce critère ». Durant la campagne 2023, le réseau d'observation de la qualité des industriels a prévu « l'étude de la variété de qualité élite, Rocaillou ».

Les deux syndicats rappellent que « la production à partir de semences certifiées est une garantie pour une production de blé dur de haute qualité et durable, pour répondre aux attentes des acteurs de la filière jusqu’aux consommateurs. La qualité des lots reçus dans les usines est primordiale ». Ces dernières campagnes, les industriels constatent « une forte diminution des productions de semences de blé dur, reflet d’une baisse des surfaces dédiées à la production du blé dur particulièrement depuis ces dernières campagnes. Et ils apportent leur soutien aux acteurs de la filière blé dur qui œuvrent dans ce sens ».