Coup d’arrêt au GNR défiscalisé : « comment mettre l’agriculture au tapis » !

La fin de la défiscalisation du gazole non routier pour les agriculteurs : « Une honte, tout simplement ! La justification évoquée est très loin d’être pertinente… », estime DaSa.

« Comment détruire encore un peu plus la capacité de production de l’agriculture française ! », lance nan.

« La compétitivité du transport est un problème. En revanche, la non-compétitivité de l’agriculture n’en est pas un, si on en croit notre ancien ministre de l’agriculture Bruno Le Maire. Curieuse façon de préserver notre souveraineté alimentaire… », fait remarquer Jean.

Charges sociales, cotisations, impôts, taxes diverses : combat France-UE déséquilibré

« Le niveau de taxation du gazole pour les engins agricoles en France est très inférieur à ce qui existe dans beaucoup de pays européens, mais celle pour les véhicules est plus élevée, les charges sociales également, que même les taxes sur les phytos… », rappelle maxens. « […] Ce ne sont pas les prélèvements qu’il faut augmenter, ils sont déjà plus hauts, mais les dépenses qu’il faut baisser […] », suggère-t-il.

« […] Le gouvernement fait tomber le peu de détaxe du GNR au moment où le prix du gasoil remonte plein pot… Si ça, ce n’est pas vouloir mettre l’agriculture au tapis… », appuie Ben82. Il souhaite « […] bon courage aux agriculteurs qui pourront survivre et bon vent à ceux qui vont mettre la clé sous la porte avec le travail de plusieurs générations derrière eux ». « Merci l’État, merci la France ! », conclut-il.

« Pour 150 ha de cultures en TCS (donc cas très favorables en termes de consommation de GNR), c’est un billet de 8 000 € HT », calcule Abc. « À ce tarif, les agriculteurs fragiles sont morts et les bien portants deviennent moribonds », craint-il, argumentant : « Le Maire oublie de dire, en faisant croire que nous sommes favorisés, que les autres pays UE n’ont pas de telles cotisations MSA, des IS et IR de dingo, des taxes foncières de fou et tout un tas de machins inutiles à financer. La taxe sur le GNR sert à compenser tous ces boulets bien français que l’on traîne aux pieds. »

Self-défense : poids plume contre poids lourds

« […] Comment l’agriculture française peut-elle être compétitive en passant toujours plus à la caisse ??? », reprend Paco85, qui « espère que les syndicats vont se bouger ». « Bloquons les raffineries avec des tracteurs pendant une semaine, on verra si ça ne fait pas bouger les choses… », propose-t-il.

Atlas03 n’y croit pas : « Apparemment, cela ne choque pas ceux qui sont élus pour nous défendre !! Où sont-ils franchement ? ! » « On a des charges de dingo et des prix de m… mais ça ne gêne personne… », insiste-t-il.

Total64 est du même avis : « C’est tellement plus simple de taxer les agris qui sont minoritaires. À part quelques tracteurs sur le périf, il n’y aura rien. » « Par contre, les routiers, eux, ne rigolent pas et bloquent le pays, donc pas touche. […] », déplore-t-il.

Alternatives, aides : faire ceinture ?

« […] Un moyen de récupérer de l’argent sur une profession minoritaire », acquiesce maxens. « Soyons sérieux, il n’y a pas d’alternative au GNR crédible à l’heure actuelle en agriculture. Donc, encore une fois, une tromperie de vouloir pousser vers du « plus vert" ! », enchaîne-t-il. Selon lui, « il ne s’agit pas de rogner un avantage fiscal mais d’augmenter une taxe, ce qui est différent. […] »

« Le Maire pense faire 1,3 milliard d’économie ???, s’interroge Paco85. Davantage de charges de GNR, c’est moins de bénéfices donc moins de charges MSA et moins de revenus, donc davantage d’aides (RSA, etc.). Soit un coût supérieur à l’économie réalisée !! Mais bon, notre ministre de l’économie, de toute façon, ne sait pas compter… »

À propos des aides à la transition, Bruno02 est pour le moins dubitatif. « En gros, renouvelez vos matériels, et on vous donnera 1/4 d’une échéance. Pour les 9,75 années qui suivront, voyez avec les huissiers ! » « On n’a pas la planche à billets, nous, surtout avec les 10 % de jachères qui arrivent… », résume-t-il.

« Le Maire va-t-il supprimer la détaxation du kérosène pour les jets privés ?? », ironise XXL.

Nico sur le même ton : « Vous allez voir que nos chers écolobobos vont nous faire revenir au moteur à crottin (c’est-à-dire aux chevaux/bœufs pour tirer les matériels agricoles)… Ah non, zut, les ruminants produisent du méthane, puissant gaz à effet de serre, et la Cour des comptes veut les supprimer ! […] »