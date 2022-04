Weather Market Des conditions encourageantes en France et en Russie

Le début du printemps s’accompagne de températures douces et de pluies régulières favorables aux cultures en France. La tempête hivernale qui a touché les US a en revanche suscité de nombreuses craintes.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Le climat reste favorable aux cultures en France. (©Pixabay)Les conditions climatiques restent encourageantes dans une large partie de l’Hexagone. Après une sortie d’hiver marquée par le sec, les précipitations qui ont rythmé la première quinzaine d’avril ont en effet fait du bien aux cultures du nord de l’Hexagone. Les pluies devraient en outre s’élargir à la moitié wud de la France ces prochains jours. Outre-Rhin, le thermostat continue en revanche de tomber près des 0 °C, sans toutefois qu’un risque de gel notable ne soit rapporté.Les conditions hydriques sont également encore très bonnes dans l’ensemble de la Russie. La remontée des températures vient également aider au bon développement des cultures d’hiver et à l’avancée des travaux de printemps. L’Ukraine a d’ailleurs pleinement profité d’un climat plus doux et d’apports pluvieux conséquents ces derniers jours.Des conditions critiques en Amérique du NordUne large partie de la Corn Belt et des grandes plaines américaines a, à l’i...