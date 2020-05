Weather Market La France et la mer Noire profitent de pluies abondantes

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les conditions climatiques s’améliorent nettement en France et en mer Noire. La situation en Europe de l’Est et sur une partie des US reste toutefois sous surveillance.

De bonnes pluies améliorent l'état des cultures françaises. (©PixaBay)Les conditions météorologiques en France restent sur une dynamique d’amélioration avec des pluies persistantes et des températures plutôt bonnes. Cet apport hydrique élevé implique toutefois un risque maladie à surveiller de près. L’Allemagne et l’est de l’Europe souffrent de leur côté encore d’un déficit d’eau notable malgré les récentes pluies. Les prévisions à quinze jours affichent certes de nouvelles précipitations en France, mais des apports limités sur le reste du continent. Bonne précipitations en mer NoireLes conditions en mer Noire se sont également nettement améliorées. Le sec en Ukraine est désormais de l’histoire ancienne, bien que les dégâts constatés sur les cultures soient désormais irrémédiables. Le sud de la Russie souffre encore d’un déficit hydrique, mais des précipitations importantes sont anticipées sur les deux prochaines semaines.Aux États-Unis en revanche, les zones de production de blé d’hiv... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO De bonnes pluies améliorent l'état des cultures françaises. (©PixaBay)Les conditions météorologiques en France restent sur une dynamique d’amélioration avec des pluies persistantes et des températures plutôt bonnes. Cet apport hydrique élevé implique toutefois un risque maladie à surveiller de près. L’Allemagne et l’est de l’Europe souffrent de leur côté encore d’un déficit d’eau notable malgré les récentes pluies. Les prévisions à quinze jours affichent certes de nouvelles précipitations en France, mais des apports limités sur le reste du continent. Bonne précipitations en mer NoireLes conditions en mer Noire se sont également nettement améliorées. Le sec en Ukraine est désormais de l’histoire ancienne, bien que les dégâts constatés sur les cultures soient désormais irrémédiables. Le sud de la Russie souffre encore d’un déficit hydrique, mais des précipitations importantes sont anticipées sur les deux prochaines semaines.Aux États-Unis en revanche, les zones de production de blé d’hiv...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également