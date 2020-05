Weather market Le retour du sec en Europe est inquiétant

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les fortes précipitations de ces dernières semaines ont été bénéfiques, mais le retour du sec risque de réduire à nouveau les potentiels de production en Europe. En mer Noire en revanche, les conditions se sont améliorées.

Les prévisions à quinze jours anticipent un climat sec sur l'ensemble de l'Europe. (©PixaBay)Les inquiétudes sont de retour en Europe avec un climat sec qui risque de s’installer à nouveau ces prochaines semaines, de la moitié nord de la France à l’ensemble de l’Europe de l’Est. Malgré les récentes et abondantes pluies, les réserves hydriques sont encore insuffisantes pour assurer les fins de cycle. L’absence de précipitations ces prochains jours risquent ainsi de réduire encore davantage les potentiels de production.Lire aussi : Quel temps se profile pour votre moisson 2020 ?Le sud de la Russie reçoit des pluies conséquentesLa montée rapide des températures en France sera également à surveiller. En mer Noire, c’est à l’inverse le froid qui prédomine, sans pour autant apporter de quelconque risque sur les cultures. Le sud de la Russie a en outre reçu des précipitations bénéfiques ces derniers jours et a ainsi amélioré son potentiel de rendement. La Volga et la région Central disposent ...