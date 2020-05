L’Info marché du jour Le déficit hydrique laisse planer le doute sur la production européenne

L’ombre du déficit hydrique plane suffisamment sur l’Europe pour que le service de prévision européen révise à la baisse son estimation de rendement en blé tendre pour la prochaine récolte.

En cette période de fin de campagne et surtout d’approche de la prochaine récolte dans l’hémisphère nord, c’est le weather market qui domine les éléments à suivre sur les marchés. Si la Russie voit ses conditions climatiques s’améliorer, impactant à la baisse le blé européen sur Euronext, une bonne partie de l’Europe est, à l’inverse, confrontée à un certain déficit hydrique.« Le déficit hydrique revient sur le devant de la scène sur une grande partie de l'Europe », commente ainsi Agritel. Si bien que Mars, le service de prévision européen, a révisé à la baisse son estimation de rendement en blé tendre. Pour la récolte 2020, l’UE estime désormais les rendements moyens à 5,72 t/ha contre 5,87 t/ha estimés le mois dernier. Cette nouvelle estimation est inférieure de 4,7 % par rapport aux rendements de l'an passé.À lire >> Risque de sécheresse 2020 : Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté particulièrement exposéesÀ lire >> Tendance météo : Quel temps se profile pour votre moisson...