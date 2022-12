40 % des lecteurs ont engagé une partie de leur récolte 2023 de blé tendre

D’après un sondage proposé par Terre-net entre le 29 novembre et le 6 décembre, un peu plus de 40 % des lecteurs ont engagé du blé tendre récolte 2023. Parmi eux, une majorité (446 répondants) a engagé moins de 25 % des volumes attendus à l'été 2023, 142 agriculteurs entre 25 et 49 %, et 121 ont engagé plus de 50 % de leurs volumes.

Et vous ? Où en êtes-vous de la commercialisation de la récolte 2022 ? Vous êtes-vous lancés pour 2023 ? Si oui, pour quel volume, à quel prix, à quelle échéance ? Qu’est-ce qui a motivé votre choix ? Si non, qu’est-ce qui pourrait vous inciter à engager des volumes ?

Et plus globalement, quelle est votre stratégie de commercialisation du blé tendre pour les mois qui viennent ? À quel point la hausse des prix des engrais, de l'énergie et du matériel va-t-elle l’influencer ?

