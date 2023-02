Avec Quali’Cible, sécurisez le désherbage de vos parcelles

Difficile d’être au fait des évolutions permanentes de la réglementation en matière de désherbage. Pas de souci, l’outil Quali’Cible assure cette veille pour vous. Gratuit, ce site en ligne (https://quali-cible.syngenta.fr) consultable sur PC ou smartphone permet, en quelques clics, de vérifier la conformité à la réglementation des traitements herbicides sélectionnés, pour une parcelle donnée. Plus de 700 spécialités herbicides et adjuvants pour bouillies herbicides y sont recensés, homologuées sur 62 cultures. La mise à jour des informations réglementaires est quotidienne. L’algorithme utilisé prend en compte la localisation des parcelles, la proximité des points d’eau et, dès lors qu’ils ont été renseignés par l’utilisateur, la présence ou non de drainage dans la parcelle, le taux d’argile, le pH... autant de caractéristiques qui influent sur les conditions d’emploi des herbicides.

En fonction du produit choisi, seul, en mélange ou en programme, Quali’Cible renseigne sur la faisabilité réglementaire et sur les conditions d’utilisation : zones de non-traitement et dispositif végétalisé à respecter aux points d’eau, distance de sécurité par rapport aux riverains et personnes présentes (DSPPR), limitation de dose... Il sécurise ainsi les traitements herbicides, évitant les erreurs préjudiciables économiquement et environnementalement. Il calcule également pour vous l’IFT ! Mais attention, Quali’Cible reste un outil d’aide à la décision dont la vocation première est d’alerter. Ce n’est en aucun cas un contrôle des pratiques agricoles.

Deux accès, selon vos besoins

L’enjeu est bien évidemment d’accompagner la bonne utilisation des produits phytosanitaires pour en limiter les impacts. Quali’Cible peut être utilisé en morte saison, pour préparer les traitements à venir, ou à n’importe quel autre moment, en cas de doute sur un produit, avant de l’appliquer. Cet outil se décline en deux formules, selon vos besoins. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités décrites plus haut, choisissez « accès complet ». Un simple e-mail suffit pour créer un compte et enregistrer ses parcelles.

L’accès « rapide » permet, en trois clics, de consulter uniquement les conditions d’emploi des herbicides à base de prosulfocarbe ou de S-métolachlore en fonction bien évidemment de la localisation de vos parcelles, en prenant en compte les cultures non-cibles pour les produits à base de prosulfocarbe et les zones à enjeux eau pour ceux à base de S-métolachlore. C’est un bon moyen de tester l’outil avant de passer à la version complète.

Quelle que soit la version choisie, l’objectif est de viser juste, en toute sécurité, pour l’utilisateur, les riverains et l’environnement.

Article réalisé par Terre-net Factory et proposé par Syngenta.

