Contrôle des graminées : définir son plan d’actions dès maintenant !

Le problème tend à s’amplifier car la mauvaise maîtrise des adventices contribue à l’augmentation inéluctable des stocks grainiers. L’année 2023, comme les années précédentes, est très marquée par des infestations en graminées dans toutes les cultures de la rotation. Face à ce diagnostic sans appel, il convient de prendre les bonnes décisions dans les semaines à venir.

Première difficulté : pas de solution unique 100 % efficace

À l’exception des parcelles peu infestées, malheureusement de plus en plus rares dans la région Centre/Ile-de-France/Auvergne, l’emploi seul de la chimie ne suffira pas à contrôler durablement les graminées. En 2023, sur 5 essais ray-grass, aucune modalité n’atteint le 100 % d’efficacité, même la plus chère. Sur les 7 essais vulpins, quelques modalités atteignent 100 %, mais pour des investissements de l’ordre de 150 €/ha. Les connaissances acquises ces 15 dernières années dans tous nos essais (micro, moyennes parcelles, essais systèmes) mettent en évidence que ce sont les stratégies combinant leviers agronomiques et solutions chimiques qui donnent les meilleurs résultats.

Deuxième difficulté : pas de solution universelle

Si une adventice domine dans une parcelle, c’est qu’une « routine » s’est installée et que cette « routine » est favorable à son développement. Le but des leviers agronomiques est de casser cette « routine » en perturbant le cycle biologique de la graminée problématique. Cela implique :

- A chaque situation/parcelle, sa réponse.

- Ce qui fonctionne chez un agriculteur, ne fonctionnera pas forcément chez un autre (historique différent).

La bonne démarche : faire un diagnostic à la parcelle, établir un plan d’actions et saisir les opportunités pour une satisfaction maximale (figure ci-dessous).

Les différentes étapes pour un désherbage satisfaisant ( © Arvalis)

Technicité et persévérance : les clés du succès

Une gestion durable des adventices, c’est combiner les techniques les plus efficaces et les plus adaptées à sa situation (figure ci-dessous).

Combiner les techniques les plus efficaces et les plus adaptées à la situation pour une gestion durable des adventices ( © Arvalis)

Retrouvez en vidéo les astuces pour mettre en œuvre les leviers agronomiques de désherbage :