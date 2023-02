L’Égypte achète 535 000 t de blé russe

L’appel d’offres en blé lancé en début de mois par l’Égypte s’est conclu par l’achat de 535 000 t exclusivement russes, pour des prix C&F (coût et fret) allant de 322,80 $/t à 325,80 $/t et pour des expéditions en février et mars.

Les offres ukrainienne (à 333 $/t), bulgare (à 341 $/t), roumaines (entre 340 et 350 $/t), et françaises (plus de 350 $/t) n’ont pas été retenues.

Depuis le début de la campagne, l’origine russe a de fait « conservé un avantage tarifaire marqué à l’international face aux blés français », souligne Marius Garrigue sur Terre-net.

Et si ces derniers ont connu « un regain de compétitivité certain depuis la mi-décembre, le blé russe continue ainsi de s’imposer sur la scène mondiale et de tirer la tendance sur une dynamique négative ».