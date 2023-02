Vers une dégringolade des exports ukrainiens de blé et de maïs en 2023/24

D’après UkrAgroConsult, les exportations ukrainiennes de céréales (blé, maïs, orge) à sept mois de campagne atteignent 27 Mt, beaucoup moins que l’an dernier à la même époque (39 Mt) mais pas loin de la moyenne quinquennale (28 Mt).

Exportations mensuelles de céréales ukrainiennes (©UkrAgroConsult, FranceAgriMer)

Pour le blé, l’agence estime à 12,5 Mt le volume exporté sur l’ensemble de la campagne 2022/23, alors que le pays en exporte en général entre 15 et 20 Mt. Les exports totaux de maïs ukrainien s’élèveraient de leur côté à 26,5 Mt, un chiffre qui avoisine celui des campagnes précédentes.

C’est par contre sur la prochaine campagne que les exports devraient s’effondrer : seulement 9,5 Mt de blé et 19 Mt de maïs, selon UkrAgroConsult. Cela s’explique par une production 2023 attendue en forte baisse à cause des combats sur le sol ukrainien et de « grosses difficultés sur les disponibilités des machines, de la main-d’œuvre agricole, du fioul », explique Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer.

UkrAgroConsult estime pour l’instant à 15,8 Mt la récolte 2023 de blé contre « 22-23 Mt avant-guerre », et à 21,4 Mt la récolte de maïs, contre 30-35 Mt avant-guerre. De fait, les surfaces implantées seraient en baisse de 40 % pour le blé et de 23 % pour le maïs par rapport à 2022.

