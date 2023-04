La Russie estime à 123 Mt sa production de céréales en 2023

Le ministre russe de l'agriculture, Dmitri Patrouchev, a annoncé mercredi 19 avril que la production céréalière du pays devrait atteindre 123 Mt en 2023, dont 78 Mt de blé, une « récolte décente et équilibrée » quoiqu’inférieure d’environ 20 % au record atteint en 2022 : 153,8 Mt dont plus de 100 Mt de blé, en raison d’une hausse des rendements et des surfaces, et de la prise en compte dans le calcul des territoires occupés suite à l’invasion de l’Ukraine.

Cette estimation pour 2023 est proche de celle établie en mars par le Conseil international des céréales (CIC), qui anticipe à 124,3 Mt la production de céréales russes en 2023, dont 82,8 Mt de blé et 15 Mt de maïs. UkrAgroConsult évoque de son côté 82,6 Mt de blé et 14,2 Mt de maïs.

« Cela nous permettra d'assurer pleinement la sécurité alimentaire nationale et de continuer à fournir des produits à nos partenaires étrangers », a déclaré le ministre, relayé par l’agence Reuters.

De fait, la Russie est le premier exportateur mondial de blé et pourrait approcher en 2023/24 le niveau d’exportations record qu’elle connait sur la campagne en cours. Pour UkrAgroConsult, le pays exporterait 45 Mt en 2023/24 contre 42 Mt en 2021/22. Selon le CIC, il en exporterait 42,2 Mt contre 43,6 Mt en 2021/22.

Lire aussi : Les prix du blé continuent à refluer, tirés par des exportations russes massives

Production et exportations russes de blé. (©CIC)