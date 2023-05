La production mondiale de soja 2023/24 encore revue à la hausse

Le Conseil international des céréales (CIC) anticipe désormais à 401 Mt la production mondiale de soja pour la campagne de commercialisation 2023/24 : ce serait un record historique, qui dépasserait de 8,4 % la production estimée pour 2022/23 !

De fait, « on table sur des gains chez les trois ténors » : + 3,9 % pour le Brésil (à 159 Mt), + 5,4 % pour les USA (à 122,7 Mt) et + 70,6 % pour l’Argentine (à 43,5 Mt).

Global #soybean output is projected to expand strongly in 2023/24. Nevertheless, the outlook is tentative given that much of the predicted y/y gain is linked to larger harvests in South America, particularly in #Argentina. pic.twitter.com/CBvULhLad1