Erdogan veut un renouvellement du corridor céréalier pour trois mois

Lors d’un discours conjoint, samedi 8 juillet à Istanbul, les présidents ukrainien et turc ont évoqué l’avenir de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Conclu en juillet 2022 sous l’égide des Nations unies et de la Turquie, cet accord a été renouvelé plusieurs fois et expire le 17 juillet. La Russie risque alors d’en sortir.

« Nous travaillons sur (…) une prolongation au moins une fois tous les trois mois, et non tous les deux mois. Nous ferons un effort à cet égard et essaierons d'en porter la durée à deux ans », a déclaré Recep Tayyip Erdogan, relayé hier par The Kyiv Independent. Le président turc compte évoquer le sujet avec Vladimir Poutine au mois d’août.

Les autorités ukrainiennes militent de leur côté pour une reconduction automatique tous les 120 jours.

« La Turquie et l’Ukraine ont confirmé que l’accord sur les céréales restera en vigueur même si la Russie s’en retire officiellement », indique par ailleurs le site d’info ukrainien Root nation. Dans ce cas, la marine turque assurerait la sécurité des couloirs empruntés par les navires.

🚨 BREAKING: The Turkish Navy will protect ships from the Russian Navy in the Black Sea corridor even if Putin withdraws from the "grain deal." According to Ukrainian sources, Türkiye confirmed this commitment to Ukraine. ✊ pic.twitter.com/dko3emtrF3 — Igor Sushko (@igorsushko) July 9, 2023

De son côté, l’Onu a déclaré « tout mettre en œuvre » pour que l’accord soit renouvelé après le 17 juillet, exhortant les deux pays à donner la priorité à la sécurité alimentaire mondiale. Des rencontres sont prévues cette semaine entre émissaires onusiens et représentants de la Russie et de l'Ukraine.

Environ 32,8 Mt de céréales et oléagineux ont été exportés par l’Ukraine depuis août 2022 via le corridor sécurisé en Mer noire mis en place dans le cadre de cet accord.

D’après l’Onu, 57 % de ces exports ont été dirigés vers des pays en voie de développement et 43 % vers des pays développés, et l’initiative a contribué à faire baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires d’environ 20 % depuis le pic de mars 2022.

