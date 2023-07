Moscou annonce la suspension de l’accord sur l’export des céréales ukrainiennes

Alors que l’accord céréalier en mer Noire expire cette nuit à minuit et après d’intenses négociations tout le week-end, le porte-parole du Kremlin a annoncé ce lundi matin son interruption tant que les demandes russes ne sont pas satisfaites.

Ces dernières semaines, Vladimir Poutine avait dénoncé plusieurs fois les obstacles à l'exportation des produits alimentaires et des engrais russes, qui devait accompagner celle des produits ukrainiens, et les entraves aux transactions financières russes.

Il a aussi jugé samedi que « le principal objectif de l'accord, la livraison de céréales aux pays dans le besoin, notamment sur le continent africain, n'est pas réalisé ».

Cette décision du Kremlin va à l’encontre des dernières affirmations du président turc, médiateur entre Kiev et Moscou. Vendredi, Recep Tayyip Erdogan disait avoir convaincu Poutine de prolonger le corridor en mer Noire au-delà de ce lundi.

Lire : Erdogan veut un renouvellement du corridor céréalier pour trois mois



Dans un tweet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a « fermement » condamné la décision « cynique » de Moscou « malgré les efforts des Nations unies et de la Turquie », soulignant que « l'UE s'efforce de garantir la sécurité alimentaire des populations vulnérables de la planète ». Berlin, Londres et Amsterdam ont également condamné cette décision.

Lancée en juillet 2022 sur les rives du Bosphore, l’initiative céréalière en mer Noire a permis, sur l'année écoulée, de sortir près de 33 Mt de céréales des ports ukrainiens, en dépit du conflit. Elle est désormais à l'arrêt. « Depuis le 27 juin, aucune demande de passage n'a été approuvée par l'ensemble des parties », selon un communiqué du Centre de coordination conjointe (JCC), qui supervise l'accord à Istanbul.

Une attaque ukrainienne sur le pont de Crimée

Sur le terrain en Ukraine, des combats intenses se poursuivent sur le front, où la contre-offensive ukrainienne se heurte à des contre-attaques russes dans certaines zones, mais où les forces de Kiev progressent lentement autour de la ville de Bakhmout et dans le Sud.

L'annonce du Kremlin intervient quelques heures après une attaque ukrainienne par drone naval qui a touché le pont de Crimée, reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée en 2014, et tué deux civils. Le porte-parole du Kremlin a toutefois assuré que la décision de non-reconduction de l'accord et l'attaque n'étaient pas « liés ».

A visual appreciation of how much Russia relies on its Kerch bridge to occupy #Crimea & supply its invasion forces in southern mainland #Ukraine - Should it become totally unusable, Russian forces would have to drive over 4 hours & 400+ km to get to Crimea & parts of southern 🇺🇦. pic.twitter.com/0lK9XHgbeJ — Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 17, 2023

Le président du Sénat russe, Sergueï Mironov, a affirmé que Moscou devait en représailles attaquer les infrastructures ukrainiennes et arrêter les négociations sur l'accord céréalier. « C'est ce que nous devons faire, et non discuter d'un accord sur les céréales qui aide les dirigeants de Kiev et leurs maîtres occidentaux à se remplir les poches », a-t-il déclaré.

48 % des exportations agricoles passaient par le corridor

D’après des estimations d’UkrAgroConsult et de l’USDA de début juillet, l’Ukraine exporterait entre 10,5 et 11 Mt de blé et 19,5 Mt de maïs en 2023/24, contre respectivement 17 Mt et 28,5 Mt en 2022/23. Des chiffres qui risquent d’être réévalués à la baisse si plus aucun navire ukrainien ne quitte les ports de la mer Noire dans les semaines et mois qui viennent.

Depuis août 2022, en moyenne 48 % des exports agricoles ukrainiens mensuels passaient par ce corridor et 27 % par les ports du Danube, à la faveur de douze nouveaux terminaux céréaliers construits ou encore en construction dans les petits ports danubiens.

La majeure partie des céréales et oléagineux ukrainiens exportés en 2022/23 l'ont été via le corridor sécurisé en mer Noire ( © FranceAgriMer, UkrAgroConsult)

Or, le coût de l’acheminement des céréales ukrainiennes vers ces ports par voie ferroviaire est très élevé, et « ce sont les agriculteurs ukrainiens qui absorbent cette hausse pour maintenir la compétitivité des grains à l’export », expliquait mercredi dernier Marc Zribi, chef de l’Unité grains et sucre de FranceAgrimer, lors d’un point presse.

Et le non-renouvellement du corridor risque de mettre à mal cette capacité des agriculteurs à faire tampon.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr