La moisson de céréales ukrainiennes atteint pour l’instant 11 Mt

Le ministère ukrainien de l’agriculture a déclaré, via un post Facebook daté du 28 juillet, que les agriculteurs du pays avaient alors récolté 11,2 Mt de céréales et légumineuses précoces, sur une superficie de 2,7 Mha.

Environ 2,9 Mt d’orge, 8,1 Mt de blé et 280 000 t de pois ont été battus, avec des rendements de respectivement 39,4 q/ha, 44,4 q/ha et 24,7/ha.

Ce sont les fermes de la région d’Odessa qui ont récolté les volumes les plus importants de céréales, avec 1,8 Mt, ajoute le ministère. Et les agriculteurs des régions de Ternopil, Zaporijjia, Kiev et Vinnytsia ont terminé la récolte des pois.

La moisson du colza d’hiver est aussi en cours, avec pour l’instant environ 2,5 Mt récoltés, pour un rendement de 26,8 q/ha.

D’après les calculs du site APK inform, 40 % des surfaces en blé ont ainsi été récoltées, 51 % des surfaces en orge, 79 % des surfaces en pois, 68 % des surfaces en colza d’hiver. La récolte totale 2023 est attendue autour de 50 Mt.

Côté exportations, le service statistique d’État note qu’en juillet, soit le premier mois de la campagne de commercialisation 2023/24, l’Ukraine a exporté 2,1 Mt de produits agricoles, contre 1,6 Mt en juillet 2022.

Une dynamique que la sortie de la Russie de l’accord sur les exportations ukrainienne en mer Noire, le 17 juillet, risque d’enrayer dans les semaines qui viennent, malgré la montée en puissance annoncée des ports du Danube.

Oleksandr Haydu, président du Comité ukrainien de la politique agraire et foncière, a quant à lui rassuré sur les capacités de stockage du pays dans ce contexte de blocage des ports et de saturation des silos.

L’Ukraine a reçu l’année dernière des équipements de chargement/déchargement et des dispositifs de stockage au champ permettant de conserver « 15 Mt de céréales » sur plus de douze mois, dont certains « n’ont pas encore été utilisés » et pourront « être redistribués aux agriculteurs si le problème du manque de stockage se pose ».

