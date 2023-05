Limaces, oiseaux... des cultures de printemps malmenées par les ravageurs

Gilles VK agriculteur du Loiret revient sur ses semis de maïs et de tournesol 2023 qui se sont plutôt bien déroulés cette campagne. Mais quinze jours plus tard, le bilan se montre mitigé. « Avec un retour des températures fraîches (5°C le matin) deux-trois jours après les semis, le maïs ne pousse pas très vite, et encore moins le tournesol, observe l'agriculteur. Les 40 mm reçus en deux semaines ont aussi eu tendance à refermer les sols ».

Des plants soumis aux attaques de ravageurs

Peu vigoureux, les plants de maïs et tournesol ont été la proie facile des limaces. En tournesol, Gilles VK compte entre 1 et 3 pieds/m². « C'est la parcelle qui n'a pas été roulée qui s'en sort le mieux, la terre était moins fine et s'est moins refermée du coup », observe l'agriculteur contraint de re-semer. Il est aussi embêté avec les oiseaux. « J'utilise des canons effaroucheurs dans les parcelles mais ça ne suffit pas. Je ne sais plus quoi faire ! »

Le constat est similaire chez Olivier et Christophe, agriculteurs respectivement en Charente et dans l'Yonne :

Après l'hécatombe des oiseaux , l'hécatombe des pieds de tournesol dû à la présence de trop d'oiseau??.

Re-semis ?? donc culture à marge négative. Moins de tournesol moins de fleurs mellifères pour les abeilles #biodivercité #agriculture #souveraineté #importation pic.twitter.com/STEGYDdpl0 — Olivierviticognac (@Olivierviticog1) May 18, 2023

Et encore un vol d'éffaroucheur ??‍????‍?? 70 balles dans la nature pour du #tournesol qui peine à pousser #saletédemétier pic.twitter.com/MmdS36qCfE — legendre christophe (@legendre891) May 16, 2023

« Avec les re-semis, c'est parti pour 2 à 3 semaines de vigilance à nouveau », ajoute Gilles VK. La phase de sensibilité du tournesol face aux limaces s'étend de la levée au stade 2 paires de feuilles. Pour accompagner la surveillance de ces ravageurs, retrouvez la carte interactive ci-dessous, qui présente les données issues des dernières observations du réseau De Sangosse, réalisées par des agriculteurs bénévoles.

En Vendée, si Maxime Gautreau n'a pas été concerné par les attaques de corbeaux ou de pigeons grâce à un semis profond en limon, c'est un autre ravageur qui s'est invité dans les parcelles de tournesol : le taupin.

Cette année, pas un corbeau ou pigeon n’est venu voir ma parcelle de tournesol.



Pr contre un semis profond en limon aura permis à un autre ravageur de s’exprimer…



Dans les zones argileuse c’est mieux.



Un tournesol manquant = un taupin en grattant (parfois même 2) pic.twitter.com/F8h1SmQ5tM — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) May 16, 2023

Et chez Charlin Hallouin, dans le Loir-et-Cher, c'est un autre fléau encore qui vient déranger le développement des cultures : le lièvre.

Le 2eme fléau du tournesol ?? ?? pic.twitter.com/ZpuF1GstSZ — Charlin Hallouin (@HallouinCharlin) May 21, 2023

Compliqué de protéger efficacement les tournesol ??. On croise les doigts pour l'instant ça fonctionne... @terresinovia @Fragritwittos pic.twitter.com/RjWEciU17V — DESNO Jean Paul (@Desnojp) May 22, 2023

Et vous ? Comment se portent vos cultures de printemps ? Venez partager la situation de votre secteur dans les commentaires.