Dans les colzas, l’heure est à la surveillance des pucerons cendrés avec une pression plutôt limitée cette année, et surtout dans les parcelles les plus précoces, aux charançons des siliques. Dans les régions les moins avancées, c’est à la lutte contre le sclérotinia, plus élevée que d’habitude, qu’il faut porter son attention. Dans les parcelles de blé, les semaines avec davantage de pluies que nous venons de connaître, ont augmenté la pression de la septoriose, avec une présence signalée plus forte que les années précédentes. Les rouilles jaunes et brunes restent par contre, relativement discrètes jusqu’à présent.