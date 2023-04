« Taches sur les feuilles du blé : maladie ou stress physiologique ? »

« Courant montaison, on peut observer pas mal de taches sur les feuilles de blé, autour de la période mi-avril/début mai », indique Florian Lemoine, technicien productions végétales chez Val'Épi, service d'expérimentation agronomique de quatre coopératives agricoles du grand bassin parisien (Sévépi, Terres Bocage Gâtinais, Ucac et Valfrance).

Comment les différencier ?

On peut reconnaître les taches de septoriose à « leur forme ovale à ce stade-là, avec un halo chlorotique tout autour et surtout par la présence de pycnides noires à l'intérieur, vraiment caractéristiques de cette maladie », rappelle le technicien. « Les taches sont généralement localisées sur les feuilles basses, car la maladie a tendance à partir du sol, pour ensuite monter vers les étages foliaires. »

Des taches à ne pas confondre avec celles dues au stress physiologique, « qu'on va retrouver plutôt sur les feuilles plus hautes. On peut aussi observer un halo chlorotique tout autour, mais dans ce cas, le centre est également chlorosé et il n'y a pas de pycnides. Ces stress physiologiques peuvent être liés à des amplitudes thermiques importantes et/ou à des applications de régulateurs réalisées dans des conditions un peu limites ». Dans ses essais, le réseau Val'Épi constate également des différences variétales : « les variétés KWS Extase, Sacramento ou SY Admiration se montrent plus sensibles que des variétés comme Chevignon par exemple ».

Autre type de taches qu'on peut voir apparaître sur les blés : « les brûlures liées aux applications de solution azotée. Pour le coup, elles sont plutôt localisées en bout de feuilles, sur les feuilles hautes et on ne remarque pas de halo chlorotique au bord des tâches, les brûlures sont nettes ».

Si un doute subsiste à l'observation, il est aussi possible de « réaliser un test très simple », précise Quentin Dhilly, assistant technique Val'Épi. Pour cela, « il suffit de prélever quelques feuilles au champ pour les placer dans une bouteille humide pendant 24 à 48h, à température ambiante. Dans le cas d'une maladie, on pourra « observer un développement de champignons à la surface ». Sinon, on peut conclure à la présence de taches physiologiques.

Tous les détails dans la vidéo ci-dessous :

> Retrouvez aussi, chaque semaine, l'essentiel des observations du bulletin de santé du végétal par culture et par région avec l'écho des plaines.