La France devrait exporter plus de blé tendre que prévu à l’international

Le conseil spécialisé « grandes cultures » de FranceAgriMer, réuni le 14 décembre, a relevé ses prévisions d’exportations de blé tendre vers les pays tiers sur l’ensemble de la campagne 2022/23. Ils atteindraient 10,3 Mt, soit 300 000 t de plus qu’estimé le mois dernier, et beaucoup plus que les années précédentes : 8,78 Mt en 2021/22 et 7,42 Mt en 2020/21.

Paul Le Bideau, chef adjoint de l’unité Grain et sucre de FranceAgriMer, souligne notamment la « demande accrue de la Chine, du Maroc, de l’Algérie… Et en novembre, on note aussi des volumes sur l’Afrique subsaharienne ».

À cinq mois de campagne, ce sont donc l’Afrique du nord et la Chine qui ont dominé les importations de blé tendre français, avec plus de 6 Mt à elles deux… Bien au-dessus des niveaux de ces dernières campagnes à la même période.

Place de l’Afrique du nord et de la Chine dans les exports français de blé tendre à cinq mois de campagne 2022/23 (©FranceAgriMer, d'après Douanes françaises et Refinitiv)

Si les livraisons vers la Chine sont à la traîne par rapport à l’an dernier, elles devraient grimper en décembre. « La France aurait engagé environ 500 000 t vers la Chine à charger le mois prochain », notait Marius Garrigue sur Terre-net le 23 novembre. Toutes origines confondues, l’Empire du milieu devrait cette campagne importer 8 Mt de blé tendre, contre une moyenne quinquennale de 5,4 Mt.

L’Égypte figure en bonne place parmi les pays importateurs entre juillet et novembre, contrairement à 2020 et 2021. 21,6 % des blés tendres chargés vers le pays sur cette période étaient français, précise Marc Zribi, chef de l’Unité grains et sucre, « et il sera intéressant de suivre les résultats du prochain appel d’offres du Gasc » (l’autorité égyptienne chargée des approvisionnements céréaliers, NDLR).

Attention, nuance néanmoins Marius Garrigue : si des blés français ont été chargés vers l’Égypte depuis juillet, ces derniers temps c’est surtout la mer Noire qui conclut des ventes vers le pays des pharaons.

FranceAgriMer souligne une petite hausse des imports de blé tendre français vers l’Algérie, mais surtout un rebond massif des chargements vers le Maroc, à 1,64 Mt entre début juillet et fin novembre.

Côté prix, le blé français suit la tendance globale à la baisse de ces dernières semaines, liée au renouvellement du corridor d’export sécurisé qui se solde par une arrivée massive de blés Mer noire sur le marché international, et par l’annonce d’une récolte record en Australie. Dans ce mouvement général de détente, « le blé français est compétitif par rapport à certaines origines », souligne Marc Zribi, notamment nord-américaines.

Évolution des prix du blé tendre US, russe, ukrainien, européen (©FranceAgriMer, d'après le CIC)