À six mois de campagne, des exports performants pour le blé tendre français

Lors d’un point presse qui s’est tenu le 18 janvier, FranceAgriMer a souligné le « très bon début de campagne » des blés tendres français vers les pays tiers. « On a la chance d’être très compétitifs sur la première partie de campagne, on a pris ou repris des parts de marchés », se félicite ainsi Benoît Piétrement, président du conseil spécialisé « Grandes cultures-marchés céréaliers ».

À six mois de campagne, les importations du Maroc sont en hausse d’environ 1,4 Mt et celles de l’Algérie de 343 000 t par rapport à la mi-campagne 2021/22. L’Égypte est revenue aux achats de blé tendre français, avec 922 000 t importées. Les achats chinois sont en revanche en baisse de 945 000 t.

Destinations à l'export du blé tendre français à six mois de campagne. (©FranceAgriMer, d'après Douanes françaises et Refinitiv)

Paul Le Bideau, responsable adjoint de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer, revient sur ce « début de campagne très actif sur le Maroc et plus globalement sur le Maghreb ». La compétitivité de la France vers cette destination s’explique notamment par les coûts d’assurance élevés pour les imports russes, couplés à « la frilosité de certains pays qui hésitent à acheter des céréales russes ». D’autre part, les frais logistiques rendent l’origine australienne moins intéressante pour le Maghreb.

Les blés français sont à l'heure actuelle très compétitifs vers l’Algérie par rapport aux blés russes, australiens mais aussi aux autres origines européennes (Allemagne et Roumanie). Le dernier appel d’offres algérien se serait conclu par l’achat de 570 000 de blé tendre à chargement mars, dont une partie pourrait être d’origine française compte tenu du tarif traité (334,50 $/t C&F), note d’ailleurs Marius Garrigue sur Terre-net ce 18 janvier.

Prix du blé tendre C&F (coût et fret) au port algérien de Béjaïa. (©FranceAgriMer)

Au vu du dynamisme des exports sur les six premiers mois de la campagne et de cette bonne compétitivité, FranceAgriMer a relevé de 300 000 t ses prévisions d’exportations de blé tendre français vers les pays tiers, à 10,6 Mt. C’est 21 % de plus qu’en 2021/22.

Ce chiffre sera probablement amené à évoluer, d’autant plus que les motifs d’incertitude ne manquent pas sur le marché mondial du blé d’ici à la fin de la campagne de commercialisation : devenir du corridor d’export sécurisé en Mer noire, évolution de la pandémie de Covid, volume des blés argentins à l’export, demande chinoise, coût à l’exportation des céréales russes…