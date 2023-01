Prix des céréales

Les projections de production argentine se réduisent rapidement |

Touchée par un climat sec et chaud particulièrement préoccupant depuis plusieurs mois, l’Argentine a enregistré une récolte de blé catastrophique cette année. Les semis et début de cycle de maïs et de soja concentrent désormais les risques, et de premières coupes drastiques de projections de rendements et de surfaces commencent à tomber. La Bourse de commerce de Rosario a notamment réduit de 12 Mt son estimation de récolte de soja à 37 Mt (42,2 Mt l’an dernier), tandis que la moisson de maïs a été abaissée de 10 Mt, à 45 Mt (51 Mt un an plus tôt) !