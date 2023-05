Une nouvelle solution de biocontrôle homologuée contre la septoriose du blé

« Aquicine Duo est une solution d'origine naturelle, prête à l'emploi, pour protéger les blés de la septoriose, qui réunit deux biocontrôles offrant deux modes d'action complémentaires : le soufre, une molécule qui agit par contact, et le phosphonate, avec un mode d'action de type stimulateur des défenses naturelles », présente Syngenta.

Disponible pour le printemps 2024, Aquicine Duo bénéficie de la technologie HPM (high phosphite in mixes) brevetée par Ceredis Crop Protection, qui permet de combiner dans une même formulation du phosphonate avec du soufre. Cela assure à la solution « une très bonne résistance au lessivage, une excellente compatibilité en mélange (aucun problème de compatibilité physico-chimique relevé dans plus de 60 mélanges testés) et une facilité de mise en œuvre lors de la préparation et de la pulvérisation », précise la firme.

D'après ses essais réalisés en 2022, Syngenta met en avant « des résultats très satisfaisants » :

- « Appliqué seul au T1, Aquicine Duo permet de gérer efficacement la septoriose des blés avec une solution 100 % biocontrôle »

- « Appliqué en association au T1, avec un partenaire triazole, en présence de rouille jaune, Aquicine Duo augmente l’efficacité septoriose du partenaire fongicide et ne présente pas d’antagonisme sur rouille ».

Ainsi, au T1, « la solution peut être appliquée seule, en situation de risque septoriose seule à la dose de 2 à 2,5 l/ha en fonction du niveau de risque. Ou en association, à la dose de 1,5 à 2 l/ha, avec un partenaire fongicide sur rouille jaune en situation de risque septoriose + rouille jaune ».

En l’absence de T1, « Aquicine Duo peut être utilisé au T2, à la dose de 1,5 à 2 l/ha en association avec un partenaire fongicide ».