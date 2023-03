En 2022, 80 % des imports d'huile de tournesol de l'UE sont venus d'Ukraine

Dans une note parue sur son site le 1er mars, Eurostat s’intéresse au commerce entre l’Union européenne et l’Ukraine sur l’année écoulée. En particulier, l’office statistique relève que si l’UE importait 87,5 % de son huile de tournesol depuis l’Ukraine en 2021, le chiffre est passé à 79,8 % en 2022.

La part de l’origine ukrainienne dans les importations communautaires de maïs est de son côté passée de 50,7 % à 47,5 % d’une année à l’autre. Pour les graines de soja et de colza, on passe de 39,2 % à 31 %. Le chiffre est par contre en hausse pour l’huile de soja : l’Ukraine représentait 35,9 % des importations de l’UE en 2021, et 37,6 % en 2022.

Part de l'Ukraine dans les importations de l'UE, pour six produits. (©Eurostat)

De façon plus globale, Eurostat revient sur les perturbations que le déclenchement de la guerre a provoquées sur le commerce entre les deux entités : entre février et mars 2022, la part de l’Ukraine dans les importations de l’UE a baissé de 40 % et sa part dans les exportations a chuté de 56 %.

Mais la situation s’est redressée dans les mois qui ont suivi. En termes de parts de marché, les exportations de l’UE vers l’Ukraine dépassent désormais leurs niveaux d’avant-guerre : fin décembre, 1,5 % des exportations communautaires étaient dirigées vers l’Ukraine contre 1,2 % en février 2022, après une chute à 0,5 % au mois de mars.

Part de l'Ukraine dans les exportations et importations de l'UE. (©Eurostat)

Quant aux importations de l’UE, alors que seulement 0,7 % venaient de d’Ukraine en mars 2022, en fin d’année le chiffre se rapprochait de son niveau d’avant-guerre : 1,1 % en février 2022, 1 % en décembre 2022.