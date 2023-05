Les céréaliers s'opposent aux sirènes de la décroissance

Le congrès des céréaliers organisé jeudi 25 mai 2023 à l’institut du Monde arabe était placé sous le signe de « l’ambition d’une compétitivité responsable ». En dépit de résultats économiques favorables, l’AGPB assume, dans un contexte de crise, géopolitique, inflationniste et environnementale, l’aspiration d’augmenter sa production, au nom de la souveraineté alimentaire.

[#CongrèsAGPB2023] « Nous portons l’ambition de produire plus et mieux, pour des clients et des consommateurs qui ont des attentes. Nous demandons de la stabilité réglementaire et des investissements massifs pour réussir les transitions » conclut @EricTHIROUIN président de l'AGPB pic.twitter.com/5fl0VOEclw