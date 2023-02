John Deere ne participera pas au Sima 2024

« John Deere ne participera pas au salon Sima de novembre 2024 ». C’est en ces termes que l’une des plus grandes marques mondiales de tracteurs annonce renoncer à exposer ses nouveautés à la prochaine édition du Sima.

Le constructeur américain, largement leader sur le marché des tracteurs en France en 2022, justifie ce choix par sa « volonté de nous recentrer, pour l’exercice 2024, sur les événements locaux à l’attention des concessionnaires et des clients. »

« Le Covid-19 a modifié le format des événements ainsi que les modes d’interaction recherchés par les clients, explique Andreas Jess, directeur marketing de John Deere pour la région 2 qui entend utiliser les ressources de manière plus efficace, à moyen et long terme ». Si les salons sont « des occasions éprouvées de rencontrer des agriculteurs et des entrepreneurs », John Deere entend privilégier « des canaux de communication alternatifs qui combinent activités numériques et en présentiel » pour mieux présenter ses technologies et solutions.

Âprement commentées ces dernières années, les nouvelles dates du Sima - qui se déroule désormais en novembre des années paires et non plus en février des années impaires – font toujours débat. « John Deere considère toujours que les salons ont un rôle important à jouer dans les prochaines années, mais aimerait que les organismes en charge de ces événements professionnels internationaux revoient leurs calendriers actuels afin d’introduire davantage de souplesse et de permettre l’organisation d’autres activités promotionnelles ». Façon de dire, pour le constructeur américain, que les dates actuelles ne lui conviennent pas parfaitement.