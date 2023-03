2 millions de tracteurs sortis de l'usine allemande de Mannheim

Déjà le 2 millionième tracteur fabriqué à l'usine John Deere implantée à Mannheim (Allemagne). Sur place, 3 300 salariés font tourner l'usine et produisent ainsi 40 000 tracteurs chaque année. C'est le point de départ des engins qui alimentent tous les marchés mondiaux. Sur la commune de Mannheim, le constructeur est le principal employeur.

La ville a d'ailleurs connu nombre d'inventions, avec la voiture, le vélo et le tracteur. Bien que plus aucune voiture ni vélo ne soit encore fabriqué sur place, les tracteurs vert et jaune quittent toujours la chaîne de fabrication dans le quartier de Lindenhof. L'usine est sortie de terre il y a 102 ans pour fabriquer en son temps le Bulldog de Henri Lanz.

2/3 des tracteurs fabriqués en Allemagne sortent de Mannheim

C'est à partir de 1956 que les tracteurs John Deere ont été produits. En raison de la forte augmentation de la production, le site est désormais la plus grande usine de production de la marque hors Amérique du Nord. C'est également le plus important site de fabrication de tracteurs en Allemagne. En effet, 2/3 des tracteurs fabriqués Outre-Rhin le sont à Mannheim.

Le Rhin permet d'expédier 250 engins, deux fois par semaine, vers Rotterdam ou Anvers. De là, les machines partent vers l'étranger, y compris vers le Royaume-Uni et l'Irlande. L'usine est aussi un centre de développement pour les modèles de moyenne puissance à la gamme du constructeur. Plus de 250 ingénieurs travaillent sur les tracteurs du futur. Pour la marque, la performance, le confort et l'efficacité sont des axes de développement importants. Actuellement, certaines finitions de cabine offrent le luxe d'une voiture : boîte automatique, climatisation, AppleCar Play, sièges confortables, guidage GPS...

Sans oublier le travail sur les motorisations propres car il faut noter que les tracteurs ont le même niveau d'exigence en termes d'émission de gaz d'échappement. Les concepts alternatifs, comme les biocarburants ou l'électricité, sont beaucoup étudiés. Des entraînements électriques sont également en cours de développement, seulement pour les petits modèles car la capacité des batteries n'est pas encore suffisante pour la forte puissance. En 2026, le premier tracteur entièrement autonome et à batterie délivrant 100 ch de puissance devrait être dévoilé selon la marque.

6R250 : le vaisseau amiral de l'usine allemande

Dans les années 1990, les volumes de production n'ont cessé d'augmenter. Depuis plus de 20 ans, John Deere est l'un des leaders en Europe de l'Ouest. Ce succès est notamment dû à la série 6R et son 6R250. Grâce à ses 300 ch, c'est le plus gros modèle jamais construit à Mannheim. Le deux millionième tracteur est d'ailleurs un 6R250. Pour souligner la performance, et en guise de remerciement aux équipes, le tracteur a revêtu la photo de plus de 300 salariés. L'exemplaire unique a été dévoilé le 22 mars en présence du PDG de John Deere, John C. May.

Dans les semaines à venir, le tracteur sera exposé au forum John Deere et trônera au musée de l'usine à côté de son petit frère, le 1 millionième tracteur, un JD 6400. Il aura fallu 70 ans pour fabriquer le premier million de tracteurs, et seulement 30 ans pour le deuxième million.