L'info marché du jour Aux États-Unis, plus qu’un quart des champs de blé à récolter

Les travaux de récolte continuent de progresser plus vite que l'an dernier outre-Atlantique, bien que le rythme ralentisse. Au 19 juillet, 74 % des surfaces de blé d'hiver ont été moissonnées selon l'USDA.

Aux États-Unis, 6 % de surfaces de blé supplémentaires ont été récoltées la semaine passée. (©@NelsonCertSeed) La fin est proche pour la récolte de blé américaine. Au 19 juillet, il ne restait plus qu’un quart des cultures de blé d’hiver encore en place selon le rapport hebdomadaire de l’USDA, 74 % des surfaces ayant été récoltées. Les travaux ont toutefois légèrement ralenti par rapport au rythme des semaines précédentes, avec une progression hebdomadaire qui s’est limitée à six points.Wheat harvest underway! #Agriculture #wheat pic.twitter.com/0O0ZZu7nFX— Austin (@Austin73102733) July 20, 2020Alors que la moisson avait débuté dans le pays un peu plus tôt que l’an dernier et maintenait une nette avance d’une année sur l’autre, l’écart s’est réduit au cours de la semaine passée, avec 66 % de la récolte achevée au 19 juillet 2019. Par ailleurs, la progression reste toujours en ligne avec la moyenne quinquennale (75 %).Dans certains États, la moisson est déjà terminée : depuis le 12 juil...