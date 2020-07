L'info marché du jour La récolte américaine de blé à moitié terminée

Plus de la moitié du blé d’hiver a déjà été récolté aux États-Unis. Les travaux avancent plus vite que l’an dernier mais sont au niveau de la moyenne des cinq dernières années.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Au 5 juillet, 56 % des surfaces américaines de blé d'hiver avaient été récoltées. (©@cornelissenfarm)En juin, les travaux de récolte du blé d’hiver américain avaient démarré sur les chapeaux de roues. Comme ce qu’on observe en Europe, la moisson avait de l’avance. Les travaux ont progressé de 15 points en une semaine et au 5 juillet, 56 % des surfaces avaient déjà été récoltées selon le dernier Crop progress de l’USDA. Si le rythme reste plus soutenu que l’an dernier, où seulement 42 % des surfaces avaient été récoltées, il est en ligne avec la moyenne quinquennale, située à 55 %.À lire : La moisson bat son plein aux États-UnisDans certains États, la moisson est déjà quasiment terminée : à 95 % dans l’Arkansas (96 % en 2019), à 98 % au Texas (96 % en 2019) et même à 100 % dans l’Oklahoma (88 % en 2019).Harvest 20 the wheat is burning in fast pic.twitter.com/SR7dP2oTmr— George Cornelissen (@cornelissenfarm) July 7, 2020Wheat harvest was a go today pic.twitter.com/Zk7FphF7Yp— Josh Schick...