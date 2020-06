L'info marché du jour La moisson bat son plein aux États-Unis

Les travaux de récolte avancent à un rythme soutenu aux États-Unis. Presque un tiers des surfaces de blé d'hiver sont d'ores et déjà moissonnées, d'après l'USDA.

Au Texas et en Oklahoma, il ne reste plus que 25 % des surfaces de blé d'hiver encore à récolter. (©Terre-net Média)Les moissons américaines progressent rapidement. 29 % des surfaces de blé d’hiver ont déjà été collectées au 21 juin, selon le dernier Crop Progress hebdomadaire de l’ USDA. Une progression de 14 point depuis la semaine précédente. Si l’avance reste importante comparée à l’an dernier, où deux fois moins de surfaces avaient été moissonnées (13 %), elle n’est que légèrement supérieure à la moyenne quinquennale (26 %).À lire : Les perspectives s'améliorent pour la récolte de blé américaineC’est dans les États du Texas et de l’Oklahoma que les travaux de récoltes ont pris le plus d’avance, avec déjà 85 % des surfaces récoltées, contre respectivement 66 et 65 % en moyenne sur les cinq dernières années.« Le sud-Ouest du Kansas n'a reçu aucune des pluies que la partie centrale de l'État a reçues ce week-end, alors la récolte s'est poursuivie là-bas. La partie orientale de l'État...