L'info marché du jour Les perspectives s'améliorent pour la récolte de blé américaine

Les travaux de récoltes avancent à un bon rythme outre-Atlantique : au 14 juin, déjà 15 % des surfaces de blé d’hiver moissonnées, selon l'USDA. Si les premiers résultats étaient assez mitigés, les retours s'améliorent sur les rendements.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La récolte américaine de blé progresse plus vite que l'an dernier. (©Terre-net Média) Les récoltes progressent de façon encourageante aux États-Unis. D’après le dernier Crop Progress hebdomadaire de l’ USDA, 15 % des surfaces de blé d’hiver sont d’ores et déjà moissonnées (au 14 juin). Un rythme plus rapide que l’an dernier, où les travaux n’étaient alors terminés qu’à 7 %. Le chiffre est néanmoins en ligne avec la moyenne quinquennale.À lire : Aux États-Unis, un début de moisson mitigéAlors que les premiers résultats étaient assez mitigés, les retours concernant les rendements s’améliorent progressivement à mesure que les travaux progressent.« Les rapports des comtés du Sud du Kansas indiquent que la récolte continue de progresser avec des rendements supérieurs à la moyenne ; cependant, les zones légèrement au Nord sont encore un peu trop humides et vertes pour que la récolte puisse commencer, mais sèchent rapidement », indique un rapport de l'Association des producteurs de blé du Kan...