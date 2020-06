L'info marché du jour Aux États-Unis, un début de moisson mitigé

Les coupes de blé HRW ont démarré outre-Atlantique. Les premiers résultats font état de taux de protéines parfois insuffisants.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Des taux de protéines assez variables pour les premières coupes de blé aux États-Unis. (©Pixabay)À ne pas manquer : Marché du blé - Beaucoup d'incertitudes à la veille de la moissonAux États-Unis, la moisson a commencé. Elle « progresse lentement vers le nord depuis le Texas », précise Bryant Sanderson de CHS Hedging. Mais les premières coupes de blé HRW révèlent, pour certaines, des taux de protéines assez mitigés, ce qui renforce les inquiétudes sur les disponibilités à venir des qualités meunières.« Des niveaux élevés d'humidité ont ralenti la récolte de blé de l'Oklahoma. Les premiers rapports indiquent des rendements dans les 30-40 boisseaux par acre, de bons poids d'essai, mais c'est plus mitigé sur les protéines. Le marché ne peut pas se permettre de récolter une récolte à faible teneur en protéines lorsque les acheteurs mondiaux recherchent des approvisionnements de meilleure qualité », a expliqué le cabinet américain Pro Farmer.High humidity levels have slowed the Oklahoma whe...