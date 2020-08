L'info marché du jour Avec la canicule, l'état du maïs français se détériore fortement

Pour la cinquième semaine consécutive, l’état du maïs français s’est dégradé, le temps chaud et sec détériorant progressivement les cultures depuis la mi-juillet. Mais la canicule a été redoutable : les conditions de culture ont chuté de neuf points en l'espace d'une semaine.

Les maïs non-irrigués ont souffert tout particulièrement de la canicule. (©Pixabay)D'après le rapport hebdomadaire Céré’Obs de FranceAgriMer, les notations « bonnes à très bonnes » des cultures de maïs ont perdu neuf points en l’espace d’une semaine (du 4 au 10 août), et ont chuté à 65 %.La vague de chaleur qui s’est abattue sur l’Hexagone pendant plusieurs jours a aggravé la sécheresse des sols, alors que les nappes phréatiques étaient déjà bien affaiblies par un début d’été particulièrement sec. La canicule a mis les cultures en souffrance, causant des dégâts tout particulièrement sur les maïs non-irrigués.À lire aussi : Julien Denormandie annonce des aides supplémentaires face à la sécheresseMalgré les 20 points de pourcentage perdus au cours du mois dernier, les conditions restent tout de même meilleures qu’en 2019, où seulement 60 % du maïs était alors en état « bon à très bon ».???? #France #maize ?? condition: ?? 65% 'Good/Excellent' ie ?9% on LW, ?5% on LY & ?1% on the 5-yr avg...