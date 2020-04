Pommes de terre Avec le confinement, les achats s’envolent

Le CNIPT a communiqué sa dernière analyse mensuelle sur l’évolution des achats des ménages, et les résultats sont sans appel. Avec le confinement, les Français ont acheté beaucoup plus de pommes de terre !

Après avoir été en recul depuis le début de la campagne (- 4 % en quantité sur la période août-février comparé à 2018/19), les achats de pomme de terre ont explosé au mois de mars.

Les acheteurs ont été plus nombreux (+ 15 %) et ont acheté plus (+ 8,4 % pour le volume du panier moyen). Les quantités achetées par les ménages ont ainsi bondi de 32 % au cours de la période du 24 février au 22 mars 2020 par rapport à l’an dernier sur le total circuit généraliste (+ 33 % comparé à la moyenne des cinq années précédentes) et + 33 % en GMS. « Cette croissance spectaculaire résulte de l’effet confinement », qui a engendré plus de repas pris à domicile. Beaucoup d’achats ont été fait dès la mise en place du confinement, mais aussi les jours qui ont précédé, par anticipation.

Si l’ensemble des circuits de la grande distribution a pu bénéficier de ce soudain engouement pour la pomme de terre, c’est le commerce online (drive et livraisons à domicile) qui est le grand gagnant, avec une croissance de 95 % ! Mais les supermarchés (+ 56 %), les commerces de proximité (+ 26 %), et les hypermarchés (+ 27 %) ne sont pas en reste. Par ailleurs, « un transfert des flux de clientèle est observé pendant cette période de confinement, des hypermarchés vers les supermarchés et les magasins de proximité », explique l’interprofession.

« Tous les formats de produits commercialisés ont connu une croissance des achats à deux chiffres, excepté le format de moins de 1 kg en recul de 8 %. » Quant au prix moyen en GMS, il a même baissé de 3 %, à 1,07 €/kg.

Le CNIPT s’attend à ce que la croissance des achats en volume se poursuive, même si elle devrait être plus mesurée qu’au début de la crise.

