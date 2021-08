L'info marché du jour Brésil : 20 millions de tonnes de maïs en moins cette année ?

La production de maïs au Brésil est à nouveau revue à la baisse, annonçait hier le cabinet AgRural. Les rendements de la deuxième récolte de maïs brésilien, effectuée juste après la récolte du soja, seraient descendus à « leur plus bas niveau depuis dix ans ».

With harvest complete at 49% of the area, @AgRural has cut south-central #Brazil’s 2nd #corn crop (#safrinha) once again. Now, the estimated average yield is the lowest in ten years: https://t.co/1dep4cIeSJ. pic.twitter.com/RuZz9nfa29