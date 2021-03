Chicago Blé en repli, le soja et le maïs chutent

• AFP

Les cours des céréales et oléagineux ont terminé dans le rouge mercredi à Chicago, le blé renversant sa course après un temps humide dans les plaines américaines, favorable aux récoltes, mais moins au prix.

« Le blé était en baisse parce que les prévisions météorologiques paraissent meilleures avec des chutes de pluies dans les plaines du sud du pays qui ont été très sèches », a indiqué Alan Brugler, de Brugler Marketing and Management. Les cours du soja, qui naviguaient la veille à des plus hauts en six ans, ont nettement reculé, plombés par une chute « substantielle » des prix des tourteaux de soja, a précisé l'analyste. « Cette pression sur les produits de trituration a pesé sur le reste du soja », a-t-il affirmé ajoutant que le maïs a suivi la tendance. Les investisseurs étaient aussi en alerte après l'extension de plusieurs foyers de fièvre porcine dans des provinces chinoises. « On a parlé de six millions de truies perdues. C'est la première fois qu'on avait un chiffre », a signalé Alan Brugler.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,5250 dollars contre 6,5650 dollars, en repli de 0,60 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,3400 dollars contre 5,4575 dollars, en chute de 2,15 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,0975 dollars contre 14,4000 dollars à la dernière clôture, lâchant 2,10 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net