Chicago Blé, maïs et soja en baisse, pétrole et dollar à l'œuvre

Le brusque recul de l'or noir avant la clôture sur des prises de bénéfices a entraîné avec lui les matières premières agricoles qui sont sensibles à l'évolution des cours du brut. Quant au dollar, qui profitait d'une tension des taux obligataires, son appréciation a aussi mis sous pression blé, maïs et soja, dont les contrats sont libellés dans la devise américaine.

Le marché a aussi été influencé par le rapport sur l'état des cultures, publié lundi par le ministère de l'agriculture (USDA). Il a confirmé que la maturation du maïs, dans les champs où il est encore sur pied, et les récoltes, dans les régions où elles ont commencé, étaient en avance, ce qui laisse présager d'une production importante, de nature à faire baisser les prix.

The #CropWatch21 #corn in eastern Iowa is looking at harvest in about a week, though it should be a couple weeks yet for Minnesota. North Dakota is targeting a mid-late October harvest, which is typical. pic.twitter.com/OluKepp3kF