Chicago Blé, maïs et soja rebondissent après trois séances de baisse

• AFP

Les cours du maïs, du blé et du soja cotés à Chicago sont repartis de l'avant mardi après trois séances d'affilée de recul.

Le blé a enregistré la plus forte progression après des données publiées lundi par le ministère américain de l'agriculture (USDA) montrant une dégradation de la qualité des semis dans plusieurs zones productrices. « Les conditions de développement du blé dans la partie méridionale des Grandes Plaines ont été affectées alors que les inquiétudes liées aux destructions hivernales et à la sécheresse se sont renforcées », résume Jacqueline Holland de Farm Futures. « Le Kansas, premier producteur de blé du pays, a vu une baisse de 3 % de l'évaluation hebdomadaire de ses semis, 37 % des cultures étant jugées bonnes à excellentes au 28 février », détaille l'experte. La notation des semis de blé au Texas et dans l'Oklahoma a également été abaissée.

Selon Mme Holland, le blé américain s'est également apprécié en raison d'un quota à l'exportation en Ukraine, en vigueur jusqu'à fin juin, qui pourrait aider les Etats-Unis à écouler davantage de leurs céréales si les réserves ukrainiennes venaient à manquer.

Le soja a, pour sa part, profité des attentes d'averses au Brésil, l'un des plus importants producteurs d'oléagineux au monde. Ces conditions humides pourraient ralentir le rythme des récoltes dans le pays. De son côté, le maïs a bénéficié de la confirmation par l'USDA mardi d'une vente de 175 000 tonnes de la céréale à destination du Japon, livrables pendant la campagne 2021/2022. Il s'agit de la première annonce de ce genre depuis deux semaines et demi.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,6625 dollars contre 6,5025 dollars lundi, en hausse de 2,46 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4500 dollars contre 5,3925 dollars la veille, montant de 1,07 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1250 dollars contre 13,9125 dollars à la dernière clôture, progressant de 1,53 %.

