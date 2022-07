L'info marché du jour Blé tendre : l’UE s’attend à une baisse de la production et à des exports record

Les prévisions de production de blé tendre dans l'Union européenne sont rabotées de 5 Mt, tandis que les exportations devraient atteindre un record sur la campagne 2022/23 en raison de la situation en Mer noire.

La Commission européenne a abaissé ses prévisions de production de blé tendre pour cette année : elle s’élèverait à 125 Mt, contre une projection à 130,1 Mt il y a un mois et une production estimée à 131,2 Mt en 2021.

La Commission a par contre maintenu inchangées ses prévisions à l’export vers les pays tiers pour la campagne 2022/23, relève l’agence Reuters : 38 Mt, un record. Les analystes s’attendent à une forte demande en blé européen, en lien avec le blocage des ports ukrainiens de la Mer noire depuis le début de l’invasion russe.

La production européenne de maïs, d’orge et de colza a par ailleurs été revue en légère baisse et les prévisions d’importations de maïs et d'huile de tournesol sont à la hausse.

