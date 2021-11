L'info marché du jour Bruxelles se penche sur les tarifs douaniers appliqués aux engrais azotés

Alors que les prix des engrais flambent depuis des semaines, la Commission européenne vient d’ouvrir une enquête pour évaluer l’impact réel des mesures antidumping appliquées en Europe sur la solution azotée (UAN).

Plusieurs organisations agricoles européennes ont salué cette décision. Le 19 novembre, l’AGPB écrit dans un communiqué : « Les barrières douanières et les taxes antidumping sur les engrais azotés forment un obstacle important à l’approvisionnement des céréaliers français et les exposent à des prix excessifs ».

Elle demande que « la France maintienne la pression et que les autorités européennes prennent rapidement les dispositions nécessaires à la levée totale des barrières douanières sur l’azote ».

Le ministre français de l’agriculture a été interpellé le 17 novembre sur le sujet lors de la séance de questions au gouvernement. Julien Denormandie a alors cité les travaux en cours pour « réétudier la question de ces tarifs douaniers » et a alerté : « Je redoute que la chute de la production d'engrais ne débouche sur une crise alimentaire mondiale de grande ampleur ».

La Commission européenne avait mis en place en octobre 2019 les taxes antidumping sur les importations de solution azotée en provenance des principaux pays producteurs : Russie, États-Unis, Trinité-et-Tobago.

Leur objectif était de protéger les industriels européens de la concurrence des pays tiers, mais elles sont aujourd’hui « devenues un obstacle de taille pour les agriculteurs et les rendent vulnérables à des prix excessifs et à un risque réel de pénurie », selon la Copa-Cogeca.

