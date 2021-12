Chicago Chicago: le blé recule, le marché envisage une production plus importante que prévu

Les cours du blé ont reculé sensiblement mercredi, les opérateurs envisageant une production mondiale supérieure aux attentes, tandis que le soja a progressé avant la publication, jeudi, du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture (USDA).

Le prix du contrat le plus échangé (pour livraison en mars 2022) sur la variété SRW (Soft Red Winter) continue de zigzaguer autour de 8 dollars le boisseau, seuil qu'il a franchi à la baisse mercredi.

« On est toujours dans une fourchette resserrée », a indiqué Dax Wedemeyer, d'US Commodities. « La perspective d'une récolte australienne plus importante que prévu fait pression sur les cours. » Fin novembre, le gouvernement australien a revu en hausse de 5,5 % son estimation de production pour la saison 2021/22 par rapport à sa dernière publication de septembre et table désormais sur 34,4 millions de tonnes de blé, ce qui serait un record.

Mercredi, la Bourse de Rosario a publié un rapport qui estime la production de blé en Argentine pour la campagne 2021/22 à 22,1 millions de tonnes, soit nettement plus que les 20,4 millions annoncés précédemment, ce qui a contribué à faire baisser les cours.

Dans le même temps, le soja a lui suivi le chemin inverse, soutenu par la persistance d'un temps sec en Amérique du Sud, séquence jugée mauvaise pour les rendements, selon Dax Wedemeyer. Brésil et Argentine sont respectivement les premier et troisième producteurs mondiaux de soja.

Les opérateurs se positionnaient aussi avant la publication, jeudi, du rapport mensuel de l'USDA, qui donnera des informations sur rendements et stocks aux États-Unis et dans le monde.

Investisseurs, intermédiaires et agriculteurs devraient en apprendre davantage également jeudi sur le maïs, pour lequel aucune surprise n'est cependant attendue.

Le marché avait peu réagi à l'annonce, mardi, d'un objectif ambitieux de quota de biocarburants imposé par le gouvernement Biden aux raffineurs pour 2022, à 20,77 milliards de gallons (environ 79 milliards de litres). L'immense majorité des biocarburants américains sont fabriqués avec du maïs. « Les gens ont été d'abord surpris », a expliqué Dax Wedemeyer, « mais en réalité, tout cela était déjà attendu ».

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a abandonné 1,76 % à 7,9450 dollars contre 8,0850 dollars mardi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars également a pris 0,21 % à 5,8725 dollars contre 5,8600 dollars à la précédente clôture.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a gagné 0,85 % à 12,6100 dollars contre 12,5025 dollars mardi.

