Chicago Modeste rebond du blé, du maïs et du soja

« Le marché est prudent à l'approche du long week-end de Labor Day », qui laissera les marchés fermés lundi pour observer un jour férié et « surtout alors que nous allons bientôt avoir une idée plus claire de la production », a souligné Frank Cholly de RJO Futures.

Les opérateurs sont dans l'attente du rapport Wasde du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur la demande et la production mondiale de céréales qui doit paraître le 10 septembre. Il est d'autant plus scruté par les marchés que les agriculteurs sont sur le point de moissonner leurs récoltes.

« C'est difficile pour le marché de repartir à la hausse alors qu'on approche des moissons », a estimé Frank Cholly.

« Les stocks sont étroits mais nous avons une nouvelle récolte qui arrive, c'est pour cela que le marché était en baisse », a-t-il poursuivi alors que blé, soja et maïs étaient sur la pente descendante cette semaine.

Une vente à l'exportation de 126 000 tonnes de soja vers la Chine, annoncée par le ministère de l'Agriculture, a aussi soutenu le cours de l'oléagineux.

USDA Export Sales Reported Today. ??????????

??126,000 metric tonnes of Soybeans?? for delivery to China????

during 2021/22 MY. pic.twitter.com/JLcuVew2f2