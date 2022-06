Marché du sucre Craignant des pénuries, le Kirghizstan suspend l'exportation de sucre

Le prix du sucre a fortement augmenté dans ces deux ex-républiques soviétiques dans les semaines après le début de l' invasion de l'Ukraine par Moscou, fin février, surtout après que la Russie, gros fournisseur, a stoppé ses livraisons.

Les prix ont fini par se stabiliser, mais le Kazakhstan a annoncé le mois dernier une interdiction d'exportation pour six mois après que des pénuries ont été enregistrées dans certaines régions du pays.

Mercredi, le Kirghizstan a pris une mesure similaire « afin d'éliminer la possibilité d'une exportation massive de sucre » et ainsi « garantir la sécurité alimentaire et contenir les prix », a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

????Ministry of Agriculture of Kyrgyzstan proposed limit on export of sugar from the country for six months.



The measure was announced because of a possible sugar shortage and in connection with the already existing ban on the export of this product from Russia and Kazakhstan.