Moisson 2020 De meilleures conditions météo font grimper les rendements de l'orge en Europe

« Les récentes conditions météorologiques proches de la moyenne, avec des précipitations bien réparties et relativement peu de vagues de chaleur, ont été favorables aux cultures dans de nombreuses régions d'Europe », a annoncé le service de surveillance des cultures Mars de la Commission européenne dans son rapport mensuel dévoilé le lundi 27 juillet. Ce qui a permis une amélioration des perspectives de rendements dans certaines zones. « Cependant, les événements météorologiques extrêmes ayant touché une grande partie de l'Europe centrale, du sud-ouest de la Finlande et du sud de la Russie ont eu des effets négatifs importants, principalement sur les cultures d'hiver. »

Le grand gagnant : l’orge de printemps. C’est la céréale qui a connu la plus forte révision à la hausse de son rendement prévisionnel comparé aux précédentes estimations de juin : + 6,4 %. Un rendement de 4,33 t/ha est attendu, ce qui représente une hausse de 7,8 % comparé à la moyenne quinquennale. Une telle augmentation résulte de « l'amélioration ou du maintien de conditions favorables dans presque tous les principaux pays producteurs » de l’Union européenne précise le bulletin.

JRC MARS 27.07.20 vs 15.06.20



Yield estimates for 20/21MY #Europe #Wheat at 5.34 mt/ha, -0.9% vs last month & -3.6% vs the 5-year average



See more insights on Aura: https://t.co/8HDyj5DWxo pic.twitter.com/aSKlmnGO6L