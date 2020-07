L'info marché du jour L'Ukraine en retard dans sa récolte de céréales

Les travaux de récolte avancent plus lentement cette année en Ukraine. Seulement 53 % des surfaces de blé ont été battues au 23 juillet, contre 78 % en 2019. En revanche pour l'orge, le rythme est proche de celui de l'an dernier, avec 75 % des surfaces récoltées contre 79 % en 2019.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

L'Ukraine a récolté 20,6 Mt de céréales au 23 juillet sur 5,7 Mha, d'après de ministère de l'agriculture du pays. (©Pixabay)La récolte du blé en Ukraine était achevée à 53 % au 23 juillet, selon les données du ministère de l'agriculture du pays. 3,5 millions d’hectares ont été battus et ont donné 12,8 millions de tonnes de blé. En l’espace d’une semaine, ce sont 4,4 millions de tonnes supplémentaires qui ont été récoltées, et les rendements moyens se sont améliorés, à 3,66 t/ha. L’an dernier, la récolte était bien plus avancée : elle était déjà effectuée à 78 %, avec 18,9 millions de tonnes moissonnées sur 4,9 millions d'hectares.À lire : Presque 3/4 du blé français déjà récoltéLa production ukrainienne de blé est par ailleurs attendue en baisse de 15 % cette année, à 24,7 millions de tonnes d’après l’USDA.« Surfaces emblavées en baisse + Sécheresse pendant les semis, l’hiver et le printemps = moins de blé en Ukraine », explique une analyste sur Twitter. « Des champs endommagés par la ...